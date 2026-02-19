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Krones erhöht Dividende nach Gewinnanstieg

20.03.26 09:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
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NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer KRONES will nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr mehr Dividende zahlen. So soll die Ausschüttung je Aktie um 20 Cent auf 2,80 Euro angehoben werden, wie der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen aus dem MDAX am Freitag in Neutraubling mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit noch etwas mehr gerechnet. Hauptprofiteur der Dividende ist mit einem Anteil von knapp 52 Prozent die Eignerfamilie Kronseder.

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Im vergangenen Jahr steigerte Krones wie bereits bekannt den Nettogewinn um fast acht Prozent auf 299,2 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Jahr sowie die vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigte das Management. Am Vortag hatte der angekündigte Wechsel im Vorstandsvorsitz die Aktie belastet. Bereits im Juni übernimmt der bisherige Vertriebsvorstand Thomas Ricker vom langjährigen Chef Christoph Klenk./men/jha/

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Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
03.03.2026KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026KRONES BuyWarburg Research
20.02.2026KRONES BuyDeutsche Bank AG
19.02.2026KRONES KaufenDZ BANK
19.02.2026KRONES BuyUBS AG
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18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

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