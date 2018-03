Krones erwirtschaftet mehr Umsatz und erhöht die Dividende

Die Krones AG (ISIN: DE0006335003) will für das Jahr 2017 eine Dividende von 1,70 Euro ausbezahlen, eine Anhebung um 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,55 Euro). Beim aktuellen Börsenkurs von 108,00 Euro ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 1,57 Prozent. Die nächste Hauptversammlung der Krones AG findet am 13. Juni 2018 in Neutraubling statt.

Die Ausschüttung entspricht 28,7 Prozent des Konzernergebnisses. Der Umsatz des MDAX-Konzerns legte im letzten Jahr um 8,8 Prozent auf 3,69 Mrd. Euro zu. Bereinigt um Zukäufe lag das Umsatzwachstum bei 7,2 Prozent. Prozentual am stärksten legten die Erlöse in Südamerika/Mexiko, Asien/Pazifik und Westeuropa zu, wie der Konzern am Donnerstag berichtet.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) legte gegenüber 2016 um 8,9 Prozent auf 258,8 Mio. Euro zu. Die EBT-Marge blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 7,0 Prozent. Unterm Strich kletterte das Ergebnis nach Steuern von Krones um 10,6 Prozent auf 187,1 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie legte auf 5,97 Euro zu (Vorjahr: 5,40 Euro).

Auf Basis der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Aussichten und der Entwicklung der für Krones relevanten Märkte erwartet das Unternehmen für 2018 ein Umsatzwachstum von 6?Prozent. Krones erwartet eine stabile EBT-Marge von 7,0 Prozent.

Krones wurde 1951 gegründet und ist in der Getränkeabfüll- und Verpackungstechnik tätig. Die Maschinen von Krones werden bei Getränkekonzernen wie Brauereien, der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie der chemischen, pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt. Es werden 15.200 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de