Krones legt wie erwartet zu - Prognose bestätigt

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller KRONES hat nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Quartal die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. In den Monaten April bis Juni legte der Erlös unter anderem wegen eines Zukaufs um 17 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro zu. Ein Teil des Anstiegs gehe dabei auf den Kauf von Netstal Maschinen zurück. Das Ergebnis des übernommenen Unternehmens fließt seit Ende März dieses Jahres in die Bilanz ein. "Den größten Beitrag zum Umsatzanstieg leistete aber das interne Wachstum, das auch von der gestiegenen Effizienz des Unternehmens profitierte", teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neutraubling mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um knapp 23 Prozent auf fast 131 Millionen Euro zu. Umsatz und Ergebnis fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Krones bestätigte zudem die Prognose./zb/mis