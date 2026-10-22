Krones: Prognosesenkung sorgt (vorerst) für Ernüchterung

Krones verstimmt mit abgesenkten Wachstumszielen die Börse. Mittelfristig bietet die inzwischen sehr günstige Aktie aber Comeback-Potenzial.

Eine unangenehme Überraschung bescherte Krones seinen Aktionären am heutigen Tage. Der Spezialist für Abfüll- und Verpackungsanlagen hat nicht nur seine Umsatzprognose für 2026 gesenkt, sondern auch die mittelfristigen Wachstumsziele deutlich zurückgeschraubt. Als Gründe nennt der Vorstand die geopolitischen Unsicherheiten und steigende Kosten, die bei den Kunden zunehmend auf die Investitionsbereitschaft drücken.

Wachstum verliert an Schwung

Schon in den ersten neun Monaten 2026 konnten die Oberpfälzer nach vorläufigen Zahlen den währungsbereinigten Umsatz nur noch geringfügig um 1 Prozent auf 4,14 Mrd. Euro steigern. Auch für das Gesamtjahr wird daher nur noch mit einem währungsbereinigten Plus von 1 bis 2 Prozent statt der bislang erwarteten 3 bis 5 Prozent gerechnet. Immerhin bleibt die Profitabilität aber auf Kurs: Das EBITDA erreichte vorläufig 453 Mio. Euro. Bereinigt um einen positiven Sondereffekt aus der Rückerstattung von US-Zöllen lag die Marge bei 10,8 Prozent. An der Jahresprognose von 10,7 bis 11,1 Prozent hält das Management daher fest.

Mittelfristziele deutlich reduziert

Deutlich revidiert werden hingegen die Ziele für 2028. Statt rund 7 Mrd. Euro Umsatz peilt Krones nun lediglich 6,0 bis 6,2 Mrd. Euro an. Auch die erwartete EBITDA-Marge wurde von bislang 11 bis 13 Prozent auf 11 bis 12 Prozent reduziert. Damit fällt das mittelfristige Ertragspotenzial deutlich geringer aus als bisher angenommen. Wenngleich auch hier positiv zu vermerken bleibt, dass der Konzern trotz der schwächeren Nachfrage seine Profitabilität weitgehend behaupten will.

Hohes Comeback-Potenzial

Dennoch ist die Prognosesenkung zweifellos ein Rückschlag, zumal Krones bislang als vergleichsweise konjunkturresistenter Maschinenbauer galt. Allerdings erscheint die schwächere Entwicklung bereits weitgehend eingepreist. Nachdem die Aktie schon in den letzten Monaten schwächelte und heute im Vormittagshandel noch einmal kräftig nachgibt, notiert sie selbst auf Basis der abgesenkten Schätzungen nur noch mit einem KGV für 2026 knapp 10. Sollte sich das Makroumfeld wieder verbessern und die Investitionsbereitschaft der Kunden beleben, hätte die Qualitätsaktie ein erhebliches Comeback-Potenzial - zumindest mittelfristig.

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Erstellung am 22.10.26 um 11:31 Uhr.

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