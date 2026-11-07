Kronox Lab Sciences informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Kronox Lab Sciences äußerte sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 268,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255,3 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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