E.ON hält sich zur Abstimmung über Sonderprüfer bei Uniper bedeckt

Essen (Reuters) - Der Energiekonzern E.ON hat noch nicht entschieden, ob er auf der Hauptversammlung der früheren Kraftwerkstochter Uniper einen Antrag zur Einsetzung eines Sonderprüfers unterstützen wird.

Das Stimmverhalten stehe noch nicht fest, sagte Vorstandschef Johannes Teyssen am Mittwoch auf dem Aktionärstreffen seines Konzerns in Essen. Man werde sich alle Positionen anhören und dann entscheiden. "Aber wir haben noch ein paar Wochen bis zum 6. Juni und dann werden wir sehen. Aber nochmal, das ist für uns jetzt nichts, wo große Aufregung herrscht", fügte der Manager hinzu.

Die Luxemburger Aktionärin Cornwall fordert, dass das Verhalten des Uniper-Managements bei dem Vorstoß des Konkurrenten Fortum unter die Lupe genommen wird. Uniper-Chef Klaus Schäfer stemmt sich seit dem vergangenen Jahr gegen eine Übernahme durch die Finnen. Hinter dem Antrag für die Hauptversammlung von Uniper steckt Schäfer zufolge der Hedgefonds Elliott, der nach letzten Angaben mehr als sieben Prozent an Uniper hält. E.ON will sein Uniper-Paket von 47 Prozent an Fortum verkaufen. Wenn der Deal bis zum Treffen der Uniper-Aktionäre im Juni nicht über die Bühne geht, wird E.ON auf der Hauptversammlung noch als Großaktionär in Erscheinung treten.