Kronzeuge beschuldigt Ex-Wirecard-Chef schwer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Wirecard-Prozess hat der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft den früheren Vorstandschef Markus Braun als maßgebliche Figur bei jahrelangem Milliardenbetrug beschuldigt. "Wirecard war ein Krebsgeschwür", sagte der mitangeklagte Manager am Montag vor dem Landgericht München. "Es gab ein System des organisierten Betrugs." Braun sei ein "absolutistischer CEO" gewesen. "Wenn er etwas sagte, wurde es so gemacht." Braun und der Manager sitzen beide seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft, dritter Angeklagter ist der frühere Wirecard-Chefbuchhalter.

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten und weiteren Beschuldigten vor, eine kriminelle Betrügerbande gebildet und mit erfundenen Gewinnen die Kreditgeber des 2020 zusammengebrochenen Dax (DAX 40)-Konzerns um 3,1 Milliarden Euro geprellt zu haben. Braun bestreitet die Vorwürfe.

"Er sieht sich als Opfer, und das ist ein bekanntes Muster", sagte der Manager über seinen früheren Chef. Blinde Loyalität zu Braun und dem seit zweieinhalb Jahren flüchtigen früheren Vertriebsvorstand Jan Marsalek habe ihn das Gesetz brechen lassen und ins Gefängnis gebracht.

Brauns Verteidiger Alfred Dierlamm hatte den früheren Wirecard-Geschäftsführer in Dubai zuvor beschuldigt, er sei als Kronzeuge unglaubwürdig und habe während der Ermittlungen die Veruntreuung von Millionensummen verschwiegen. Dierlamm warf der Staatsanwaltschaft schwere Fehler und Versäumnisse bei den Ermittlungen vor, und will deswegen das Verfahren stoppen lassen. Die Kammer hat noch nicht über den Aussetzungsantrag entschieden./cho/DP/mis