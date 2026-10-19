Kross präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Kross hat am 17.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Kross hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,08 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Kross im vergangenen Quartal 2,35 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kross 1,31 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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