KRS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KRS ließ sich am 03.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KRS die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 27,23 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRS noch ein Gewinn pro Aktie von 35,01 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52,65 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRS einen Umsatz von 51,13 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.net