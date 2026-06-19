Krypto-Airdrops: So ergattert man kostenlose Coins - und das gibt es zu beachten

In der Kryptoszene werden immer wieder sogenannte Airdrops angekündigt. Im Rahmen der Aktionen werden unbekannte Kryptowährungen verschenkt, um sich im Markt etablieren zu können und bei Nachkäufern auf Interesse zu stossen. Anleger sollten die Angebote jedoch genau unter die Lupe nehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch