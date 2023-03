Krypto-Experte klärt auf: ICOs können mehr als ihr Ruf zulässt

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Noch vor wenigen Jahren gehörten Initial Coin Offerings (ICOs) zu den beliebtesten Wegen von Krypto- und Blockchain-Unternehmen, um an öffentliche Finanzierungen zu kommen. Vor dem Hintergrund der Turbulenzen an den Krypto-Märkten 2022 sind Anleger jedoch vorsichtiger geworden. Und auch die US-Börsenaufsicht SEC nimmt die Szene stärker ins Visier. Dabei bleiben ICOs eine wichtige Chance für Kleinanleger, am frühen Erfolg von Krypto-Startups teilzuhaben.