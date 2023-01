Krypto-Streit zwischen Gemini und Digital Currency Group-Tochter: Folgt auch 2023 wieder ein grosses Krypto-Chaos?

Werbung

Heute im Fokus

Nach US-Arbeitsmarktdaten: US-Börsen letztlich in Rot -- DAX schließt im Minus -- Mercedes-Benz investiert Milliarden in eigenes Schnellladenetz -- VW, Silvergate, Amazon, Apple, T-Mobile US im Fokus

Ford verzeichnet 2022 leichten Absatzrückgang in den USA. Johnson & Johnson-Sparte Kenvue will im Rahmen einer Abspaltung an die New Yorker Börse. Dell will offenbar ab 2024 keine in China hergestellten Speicherchips. Walgreens Boots Alliance erleidet Milliardenverlust. Bund plant keine Erhöhung der Fördermitteln für Intel-Ansiedlung.