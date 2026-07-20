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Kryptoaktien im Fokus

Krypto-Rally am Dienstag: Bitcoin und Ether ziehen an - und reißen diese zwei Aktien direkt mit

Krypto-Rally am Dienstag: Bitcoin und Ether ziehen an - und reißen diese zwei Aktien direkt mit

Am Dienstag ziehen Bitcoin und Ether an, und ausgerechnet zwei Börsenwerte tanzen im gleichen Takt. Das steckt dahinter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
146.56 EUR 3.06 EUR 2.13 %
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1.00 EUR 0.02 EUR 2.39 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.14 USD 0.03 USD 2.41 %
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  • Bitcoin und Ether legen am Dienstag zu, auch Ripple und Solana ziehen mit
  • Coinbase-Aktie und Strategy-Aktie klettern spürbar mit dem Kryptomarkt
  • Beide Aktien folgen der Marktstimmung, nicht der eigenen Geschäftsentwicklung
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Am Dienstag legen Bitcoin und Ether zu. Wärhend es für Bitcoin zeitweise um 2,72 Prozent nach oben geht auf 66.393,23 US-Dollar, gewinnt Ethereum 3,44 Prozent auf 1.940,75 US-Dollar. Auch Ripple, Tether und Solana zeigen sich mit Aufschlägen.

Coinbase-Aktie und Strategy-Aktie ziehen mit

Ein Rückenwind, der auch die Kryptoaktien erfasst: Coinbase gewinnt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 3,05 Prozent auf 165,32 US-Dollar, Strategy rund 3,32 Prozent auf 101,07 US-Dollar.

Bewertung bleibt an die Stimmung gekoppelt

Für die Bewertung beider Aktien bedeutet der Tag vor allem eines: Sie bleiben eng an die Stimmung am Kryptomarkt gekoppelt, nicht nur an die eigene Ertragslage. Ziehen Bitcoin, Ether & Co. an, ziehen Aktien die wie Coinbase und Strategy eng mit dem Kryptomarkt verbunden sind mit, unabhängig von konkreten Unternehmensnachrichten.

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Anleger sollten auch bedenken, dass sowohl Kryptowährungen als auch die daran gekoppelten Aktien von Coinbase und Strategy stark schwanken können und sich Kursbewegungen schnell umkehren können.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Strategy, Primakov / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.02.19 Microstrategy A Buy BWS Financial
27.10.17 Microstrategy A Buy Mizuho
28.07.17 Microstrategy A Hold Deutsche Bank AG
16.11.16 Microstrategy A Buy Mizuho
11.01.16 Microstrateg a Buy Deutsche Bank AG