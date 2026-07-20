Krypto-Rally am Dienstag: Bitcoin und Ether ziehen an - und reißen diese zwei Aktien direkt mit

Kryptoaktien im Fokus

21.07.26 14:42 Uhr

Am Dienstag ziehen Bitcoin und Ether an, und ausgerechnet zwei Börsenwerte tanzen im gleichen Takt. Das steckt dahinter.

• Kursbewegungen bei Kryptowährungen und den entsprechenden Aktien sind volatil und können sich schnell umkehren, da sie vor allem von der Marktstimmung beeinflusst werden.

• Die Coinbase-Aktie und die Strategy-Aktie ziehen im Zuge des positiven Kryptomarkts spürbar an, bleiben jedoch stark von der Marktstimmung abhängig.

Bitcoin und Ether legen am Dienstag zu, auch Ripple und Solana ziehen mit

Coinbase-Aktie und Strategy-Aktie klettern spürbar mit dem Kryptomarkt

Beide Aktien folgen der Marktstimmung, nicht der eigenen Geschäftsentwicklung

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Am Dienstag legen Bitcoin und Ether zu. Wärhend es für Bitcoin zeitweise um 2,72 Prozent nach oben geht auf 66.393,23 US-Dollar, gewinnt Ethereum 3,44 Prozent auf 1.940,75 US-Dollar. Auch Ripple, Tether und Solana zeigen sich mit Aufschlägen.

Coinbase-Aktie und Strategy-Aktie ziehen mit

Ein Rückenwind, der auch die Kryptoaktien erfasst: Coinbase gewinnt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 3,05 Prozent auf 165,32 US-Dollar, Strategy rund 3,32 Prozent auf 101,07 US-Dollar.

Bewertung bleibt an die Stimmung gekoppelt

Für die Bewertung beider Aktien bedeutet der Tag vor allem eines: Sie bleiben eng an die Stimmung am Kryptomarkt gekoppelt, nicht nur an die eigene Ertragslage. Ziehen Bitcoin, Ether & Co. an, ziehen Aktien die wie Coinbase und Strategy eng mit dem Kryptomarkt verbunden sind mit, unabhängig von konkreten Unternehmensnachrichten.

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Anleger sollten auch bedenken, dass sowohl Kryptowährungen als auch die daran gekoppelten Aktien von Coinbase und Strategy stark schwanken können und sich Kursbewegungen schnell umkehren können.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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