Kryptobank Silvergate Capital mit Milliardenverlust im Schlussquartal

Silvergate Capital, die Holdinggesellschaft der kryptofreundlichen Silvergate Bank, ist wegen ihrer Verwicklung in die FTX-Pleite auch finanziell in Bedrängnis geraten. So stand im vierten Quartal 2022 unter dem Strich ein Milliardenverlust in der Bilanz.