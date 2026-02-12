Kryptobörse öffnet Bücher

Die Kryptobörse Coinbase hat ihre Zahlen veröffentlicht. So lief es im abgelaufenen Quartal und im gesamten Geschäftsjahr.

Für Coinbase ist das vierte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 mit einem Gewinneinbruch zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie fiel von 4,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 0,66 US-Dollar im aktuellen Berichtszeitraum. Die Analystenerwartungen hatten zuvor bei 1,02 US-Dollar je Aktie gelegen.

Daneben entwickelte der Umsatz im sich vierten Quartal negativ: Er lag nach 2,27 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum nun bei 1,78 Milliarden US-Dollar. Das war weniger als am Markt erwartet worden war, denn der Marktkonsens war beim Quartalsumsatz zuvor von 1,82 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Die Coinbase-Aktie zeigt sich an der NASDAQ im Handel 15,13 Prozent höher bei 162,44 US-Dollar.

