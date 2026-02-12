DAX24.899 +0,2%Est505.990 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +6,1%Nas22.601 ±0,0%Bitcoin58.215 +4,4%Euro1,1856 -0,1%Öl67,49 -0,1%Gold4.991 +1,4%
Kryptobörse öffnet Bücher

Coinbase-Aktie dennoch im Höhenflug: Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen

13.02.26 17:05 Uhr
Gewinne brechen ein - Coinbase verpasst Erwartungen klar - Aktie an der NASDAQ dennoch zweistellig im Plus | finanzen.net

Die Kryptobörse Coinbase hat ihre Zahlen veröffentlicht. So lief es im abgelaufenen Quartal und im gesamten Geschäftsjahr.

Für Coinbase ist das vierte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 mit einem Gewinneinbruch zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie fiel von 4,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 0,66 US-Dollar im aktuellen Berichtszeitraum. Die Analystenerwartungen hatten zuvor bei 1,02 US-Dollar je Aktie gelegen.

Wer­bung

Daneben entwickelte der Umsatz im sich vierten Quartal negativ: Er lag nach 2,27 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum nun bei 1,78 Milliarden US-Dollar. Das war weniger als am Markt erwartet worden war, denn der Marktkonsens war beim Quartalsumsatz zuvor von 1,82 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Die Coinbase-Aktie zeigt sich an der NASDAQ im Handel 15,13 Prozent höher bei 162,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

