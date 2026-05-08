DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.081 -0,2%Euro1,1785 ±0,0%Öl101,3 -2,0%Gold4.715 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Feierlaune im Halbleitersektor: Aktien von Micron, AMD & Co. heben ab - Sollten Anleger skeptisch werden? Feierlaune im Halbleitersektor: Aktien von Micron, AMD & Co. heben ab - Sollten Anleger skeptisch werden?
DAX in KW 19: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 19: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kryptoplattform mit Zahlen

Coinbase-Aktie mit Gewinnen: Kryptoplattform verzeichnet rote Zahlen - Auch Umsatz schrumpft

08.05.26 22:06 Uhr
NASDAQ-Wert Coinbase-Aktie höher: Umsatz sinkt - Verluste in Q1 | finanzen.net

Die Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase hat ihre Bücher geöffnet und über ihre Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
167,60 EUR 3,58 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Coinbase hat im ersten Jahresviertel 2026 MEHR / WENIGER Gewinn erzielt. Das EPS fiel von 0,24 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun -1,49 US-Dollar und lag damit unter der Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf 0,064 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten.

Der Umsatz fiel daneben von 2,01 Milliarden US-Dollar auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Analysten in ihren Prognosen im Durschnitt mit 1,49 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Die Coinbase-Aktie gewann im Handel an der NASDAQ 4,25 Prozent auf 201,16 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com, Burdun Iliya / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen