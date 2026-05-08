Kryptoplattform mit Zahlen

Die Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase hat ihre Bücher geöffnet und über ihre Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtet.

Coinbase hat im ersten Jahresviertel 2026 MEHR / WENIGER Gewinn erzielt. Das EPS fiel von 0,24 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun -1,49 US-Dollar und lag damit unter der Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf 0,064 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten.

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Der Umsatz fiel daneben von 2,01 Milliarden US-Dollar auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Analysten in ihren Prognosen im Durschnitt mit 1,49 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Die Coinbase-Aktie gewann im Handel an der NASDAQ 4,25 Prozent auf 201,16 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net