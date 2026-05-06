Coinbase-Aktie tiefrot: Kryptoplattform verzeichnet rote Zahlen - Auch Umsatz schrumpft
Die Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase hat ihre Bücher geöffnet und über ihre Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtet.
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Coinbase hat im ersten Jahresviertel 2026 MEHR / WENIGER Gewinn erzielt. Das EPS fiel von 0,24 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun -1,49 US-Dollar und lag damit unter der Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf 0,064 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten.
Der Umsatz fiel daneben von 2,01 Milliarden US-Dollar auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Analysten in ihren Prognosen im Durschnitt mit 1,49 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Die Coinbase-Aktie verliert im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 4,13 Prozent auf 185 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net
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