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Kryptoplattform mit Zahlen

Coinbase-Aktie tiefrot: Kryptoplattform verzeichnet rote Zahlen - Auch Umsatz schrumpft

07.05.26 22:28 Uhr
NASDAQ-Wert Coinbase-Aktie unter Druck: Umsatz sinkt - Verluste in Q1 | finanzen.net

Die Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase hat ihre Bücher geöffnet und über ihre Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtet.

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Coinbase hat im ersten Jahresviertel 2026 MEHR / WENIGER Gewinn erzielt. Das EPS fiel von 0,24 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun -1,49 US-Dollar und lag damit unter der Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf 0,064 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten.

Der Umsatz fiel daneben von 2,01 Milliarden US-Dollar auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Analysten in ihren Prognosen im Durschnitt mit 1,49 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Die Coinbase-Aktie verliert im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 4,13 Prozent auf 185 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com, Burdun Iliya / Shutterstock.com

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