KSB: Auftragsboom macht Hoffnung

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Bei KSB zieht der Auftragseingang kräftig an, insbesondere der KI-Boom sorgt für Rückenwind. Angesichts der günstigen Bewertung bietet die Aktie weiteres Kurspotenzial.

In einem herausfordernden Umfeld hat der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB heute erfreuliche Neunmonatszahlen vorgelegt, die auf eine Wachstumsbeschleunigung hindeuten. Die Aktie hat im frühen Handel bereits mit einem Freudensprung reagiert, bietet aber noch deutliches Potenzial.

Auftragseingang legt kräftig zu

Im dritten Quartal konnten die Pfälzer ihren Umsatz um 3,8 Prozent auf 797 Mio. Euro steigern, während das EBIT mit 72 Mio. Euro knapp 8 Prozent unter dem Vorjahreswert blieb. Gegenüber dem zweiten Quartal verbesserte sich das Ergebnis allerdings um 23 Prozent. Nach neun Monaten steht damit ein Umsatzplus von 1,6 Prozent auf 2,27 Mrd. Euro zu Buche. Das EBIT lag mit 171 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 186 Mio. Euro.

KI-Boom sorgt für Rückenwind

Wirklich positiv überraschen kann KSB beim Auftragseingang, der nach neun Monaten gleich um 9,5 Prozent auf 2,68 Mrd. Euro zulegen konnte. Besonders erfreulich entwickelte sich dabei das Geschäft mit Standardpumpen, zu dem auch Kühlsysteme für Rechenzentren gehören. Hier legte der Auftragseingang im dritten Quartal fast um 16 Prozent zu. Auch im Bergbau und im Amerika-Geschäft verzeichnete KSB kräftige Zuwächse.

Aktie attraktiv bewertet

Für das Gesamtjahr bleibt der Vorstand daher optimistisch und bestätigt seine Prognose, die einen Umsatz von 2,9 bis 3,2 Mrd. Euro und ein EBIT von 220 bis 265 Mio. Euro vorsieht. Zumindest in der Mitte des Korridors erscheint das gut machbar. Bei einem Kurs von rund 835 Euro würde sich das KGV für 2026 damit auf lediglich 10 stellen und könnte angesichts des starken Auftragseingangs im kommenden Jahr in den einstelligen Bereich rutschen. Hinzu kommt eine erwartete Dividendenrendite von über 3 Prozent. In Summe bleibt die KSB-Aktie ein aussichtsreicher Value-Pick.

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Erstellung am 10.11.26 um 10:57 Uhr.

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