Ksh International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
09.02.26 06:35 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
378,50 INR 10,00 INR 2,71%
Ksh International hat am 07.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,26 INR sowie einem Umsatz von 7,38 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ksh International
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ksh International
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Werbung
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent