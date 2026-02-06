DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,6%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.988 +0,6%Euro1,1835 +0,2%Öl67,37 -1,1%Gold5.025 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Stellantis A2QL01 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Kritischer Dialog mit Unternehmen: So können Anleger etwas bewirken Kritischer Dialog mit Unternehmen: So können Anleger etwas bewirken
Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Ksh International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

09.02.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ksh International Limited Registered Shs
378,50 INR 10,00 INR 2,71%
Charts|News|Analysen

Ksh International hat am 07.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,26 INR sowie einem Umsatz von 7,38 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ksh International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ksh International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ksh International Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung