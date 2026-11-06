Ksh International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

06.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,20 Milliarden INR – ein Plus von 85,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ksh International 7,12 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Ksh International hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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