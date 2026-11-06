Ksh International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Ksh International hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,20 Milliarden INR – ein Plus von 85,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ksh International 7,12 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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