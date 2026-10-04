ktk: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

04.10.26 06:35 Uhr

ktk äußerte sich am 02.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 23,40 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ktk noch ein Gewinn pro Aktie von 12,18 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,08 Milliarden JPY – ein Plus von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ktk 4,84 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 89,52 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte ktk ein EPS von 60,90 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 20,19 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte ktk 18,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net