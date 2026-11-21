Kuaishou Technology Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kuaishou Technology Registered B hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 CNY gegenüber 1,05 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,55 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 31,59 Milliarden CNY.
Redaktion Finanzen.net
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