Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,55 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 31,59 Milliarden CNY.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 CNY gegenüber 1,05 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Kuaishou Technology Registered B hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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