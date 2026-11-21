Kuaishou Technology UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Kuaishou Technology UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh gab am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SGD gegenüber 0,040 SGD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig standen 6,00 Milliarden SGD in den Büchern – ein Minus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuaishou Technology UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh 6,38 Milliarden SGD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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