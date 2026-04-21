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Kuba bestätigt Gespräche mit US-Beamten in Havanna

20.04.26 22:49 Uhr

HAVANNA (dpa-AFX) - Erstmals seit Verschärfung der Spannungen zwischen Kuba und den USA unter US-Präsident Donald Trump hat Havanna Gespräche mit US-Vertretern auf der sozialistischen Insel bestätigt. In Kuba habe kürzlich ein Treffen zwischen Delegationen beider Länder stattgefunden, sagte der für US-Angelegenheiten zuständige Beamte des kubanischen Außenministeriums, Alejandro García del Toro, der Zeitung "Granma".

Del Toro machte keine näheren Angaben zum Inhalt der Gespräche, da es sich um ein "sensibles Thema" handele. Es seien allerdings keine Fristen gesetzt oder Drohungen ausgesprochen worden. Der Austausch sei "auf respektvolle und professionelle Weise" verlaufen. An dem Treffen sollen stellvertretende Außenminister beider Seiten teilgenommen haben.

Trump spricht von einer möglichen "Übernahme" Kubas

Zuvor hatten US-Medien unter Berufung auf Vertreter der Trump-Regierung von dem Treffen berichtet. Laut dem Nachrichtenportal Axios trafen beide Seiten am 10. April in Havanna zusammen. Ein Enkel des 94-jährigen kubanischen Revolutionsführers Raúl Castro soll dabei gewesen sein. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, auch "Raulito" oder "Die Krabbe" genannt, gilt als der engste Vertraute seines Großvaters.

Trump hatte zuletzt mehrfach mit schärferem Vorgehen gegenüber Kuba gedroht und offen von einer möglichen "Übernahme" gesprochen. Mit seinem Kurs will Washington wirtschaftliche und politische Reformen auf der von der Kommunistischen Partei regierten Karibikinsel erreichen. Für Havanna hat die Aufhebung der seit Januar bestehenden US-Ölblockade gegen die Insel derzeit höchste Priorität. Der Mangel an Erdöl hat die jahrelange Wirtschaftskrise auf der Insel weiter verschärft./aso/DP/he