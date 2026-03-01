DAX23.948 +0,9%Est505.830 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -1,2%Nas22.480 +0,5%Bitcoin64.143 ±0,0%Euro1,1538 ±-0,0%Öl103,5 ±-0,0%Gold4.978 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX im Plus -- Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen -- Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA, Commerzbank im Fokus
Top News
Unilever-Aktie schwächer: Lebensmittel-Sparte könnte womöglich abgespalten werden Unilever-Aktie schwächer: Lebensmittel-Sparte könnte womöglich abgespalten werden
Fielmann-Aktie legt kräftig zu: Kaufempfehlung treibt Kurs nach oben Fielmann-Aktie legt kräftig zu: Kaufempfehlung treibt Kurs nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

Kuban: Müssen bei Sondervermögen nachjustieren

18.03.26 10:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um die Verwendung der Mittel des sogenannten Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaschutz sieht der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban Handlungsbedarf. "Wenn man der Politik zu viel Geld in die Hand gibt und nicht vorher Reformen machen lässt, dann geht das häufig in eine falsche Richtung", sagte Kuban im RTL/ntv-"Frühstart". "Jetzt müssen wir nachjustieren."

Wer­bung

Er sei immer ein großer Gegner dieses Sondervermögens gewesen. "Es war damals notwendig, um die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes zu sichern. Deswegen habe ich am Ende mitgestimmt, weil die SPD und die Grünen das zur Bedingung gemacht haben."

Grünen-Politikerin fordert Neuverhandlung

Auch die Grünen-Haushaltspolitikerin Paula Piechotta sagte gegenüber MDR aktuell, den Grünen sei bei ihrer Zustimmung zu dem Paket klar gewesen, dass "wir nicht hundertprozentig verhindern können, dass mit dem Geld auch Schindluder betrieben wird". Dass der Anteil für Haushaltslöcher nun aber so groß sei, habe man nicht für möglich gehalten. Piechotta forderte eine Neuverhandlung des Sondervermögens.

Studienergebnisse sorgen für Diskussionen

Bundestag und Bundesrat hatten im vergangenen Jahr den Weg für eine zusätzliche Schuldenaufnahme über insgesamt 500 Milliarden Euro freigemacht, für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz. Nach Berechnungen des Ifo-Instituts und des IW Köln wurden die Schulden bislang hauptsächlich für Haushaltslöcher ausgegeben. Das Finanzministerium weist das zurück.

Wer­bung

Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hatte daraufhin eine stärkere Kontrolle von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) gefordert. Das sogenannte Sondervermögen sei "der persönliche Reptilienfonds Lars Klingbeils zur künstlichen Beatmung eines aus dem Ruder gelaufenen Sozialstaats", sagte Winkel der "Bild" und sprach von einem "schlechten Scherz"./thn/DP/nas