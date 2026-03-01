DAX23.731 +0,7%Est505.769 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6100 -3,1%Nas22.480 +0,5%Bitcoin64.207 +0,1%Euro1,1541 ±-0,0%Öl101,2 -2,2%Gold5.011 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Asiens Börsen mehrheitlich fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie sackt ab: Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt
Top News
Erholungsmodus intakt: DAX dürfte weiter zulegen - Ölpreise bleiben im Fokus - Fed-Entscheid voraus Erholungsmodus intakt: DAX dürfte weiter zulegen - Ölpreise bleiben im Fokus - Fed-Entscheid voraus
Talanx-Aktie: Gewinnrekord und höhere Dividende Talanx-Aktie: Gewinnrekord und höhere Dividende
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

Kubas Präsident warnt USA vor 'unüberwindlichem Widerstand'

18.03.26 06:10 Uhr

HAVANNA (dpa-AFX) - Nach den Aussagen von US-Präsident Donald Trump über eine mögliche Übernahme Kubas durch die USA hat der Staatschef der Karibikinsel eine Warnung ausgesprochen. "Selbst im schlimmsten Fall kann sich Kuba einer Sache sicher sein: Jeder externe Angreifer wird auf unüberwindlichen Widerstand stoßen", schrieb Präsident Miguel Díaz-Canel auf der Plattform X.

Wer­bung

Trump hatte zuletzt einen zeitnahen Eingriff der USA ins kubanische Machtgefüge angedeutet und darüber gesprochen, den sozialistischen Staat "in irgendeiner Form zu übernehmen" oder zu "befreien". Faktisch könne er alles mit Kuba machen, was er wolle, sagte er am Montag vor Journalisten. US-Außenminister Marco Rubio sprach angesichts der schweren Wirtschaftskrise auf der Insel davon, dass ein Führungswechsel notwendig sei.

"Die Verantwortlichen wissen nicht, wie sie das lösen können. Also müssen neue Leute übernehmen", sagte Rubio. Laut US-Medienberichten betrachtet die Regierung in Washington den seit 2019 regierenden Präsidenten Díaz-Canel nicht als die richtige Person, um die von Trump gewünschten wirtschaftlichen und politischen Veränderungen in Kuba voranzutreiben.

Díaz-Canel wirft den USA einen Wirtschaftskrieg vor

Seit der Revolution unter Fidel Castros Führung 1959 sind die Beziehungen zwischen den USA und Kuba angespannt. Ein US-Handelsembargo gegen Kuba ist seit mehr als 60 Jahren in Kraft und hat die Wirtschaftskrise auf der Insel verschärft. Insbesondere seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit vor gut einem Jahr haben sich die Spannungen nochmals verschärft.

Wer­bung

"Die USA bedrohen Kuba fast täglich öffentlich damit, die verfassungsmäßige Ordnung gewaltsam zu stürzen", schrieb Díaz-Canel auf X. Trumps Regierung verkünde nicht nur Pläne zur Übernahme Kubas und seiner Ressourcen, sie versuche, das Land wirtschaftlich zu ersticken und eine Kapitulation zu erzwingen. "Nur so lässt sich der erbitterte Wirtschaftskrieg erklären, der als Kollektivstrafe gegen die gesamte Bevölkerung geführt wird", sagte der kubanische Präsident.

Mit Zolldrohungen gegen Lieferanten von Ölexporten nach Kuba und einer Blockade sanktionierter Tanker aus dem südamerikanischen Bruderstaat Venezuela ließ Trump die Insel seit Dezember weitgehend vom Zugang zu Öl abschneiden. Allerdings haben die Regierungen in Havanna und Washington parallel dazu bestätigt, dass sie Gespräche führen./aso/DP/zb