DAX 26.884 +0,8%ESt50 6.417 +0,4%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,67 -1,3%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.132 -0,8%Euro 1,1095 +0,1%Öl 92,0 -0,9%Gold 3.948 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Kühlanlagen-Angriffe: Auch Belgien sieht Spuren in den Iran

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei den Ermittlungen nach den jüngsten Cyberangriffen auf Kühlsysteme von Supermarktketten sieht nach Frankreich nun auch Belgien Spuren in den Iran. "Auch in Belgien sprechen die Sicherheitsdienste von Hinweisen auf mögliche Verbindungen zu bekannten iranischen Akteuren", sagte Innenminister Bernard Quintin der belgischen Nachrichtenagentur Belga.

Werbung

Die Staatsanwaltschaft prüfe diese Hinweise genauer. "Wir nehmen diese Cyberangriffe sehr ernst und setzen alle nötigen Mittel ein, um die Bedrohung zu bewerten", sagte Quintin weiter. "Es besteht kein Anlass zur Panik, aber wir bleiben besonders wachsam."

Frankreich machte Iran verantwortlich

Bei den Vorfällen hatten Angreifer die Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühltruhen in Supermärkten aus der Ferne ansteigen lassen, sodass Ware verdarb. Mehrere europäische Länder waren von den Cyberattacken auf Kühl- und Gefriersysteme in Supermärkten und Lebensmittelbetrieben betroffen - neben Belgien auch Schweden, Frankreich und Deutschland.

Am Montag hatte bereits Frankreich die iranischen Revolutionsgarden für die Hackerangriffe verantwortlich gemacht. Außenminister Jean-Noël Barrot sprach von einem Angriff von beispiellosem Ausmaß und beispielloser Aggressivität. Frankreich kündigte bereits an, neue Sanktionen gegen Verantwortliche verhängen zu wollen.

Werbung

Belgiens Innenminister Quintin möchte sich dem anschließen. "Der Iran hat Frankreich angegriffen und möglicherweise auch Belgien." Man könne nicht tatenlos zusehen. "Unser Land muss die Forderung nach europäischen Sanktionen gegen Staaten, die Cyberangriffe auf unserem Staatsgebiet durchführen, eindeutig unterstützen."

Iran weist Vorwürfe zurück

Der Iran wies den Vorwurf der französischen Regierung zurück. Die Anschuldigungen seien ein "verantwortungsloser und lächerlicher Schritt", der das Ansehen des Landes beschädigen und seine Beziehungen zu anderen Staaten stören solle, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums am Dienstag.

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben sich noch nicht festgelegt, wer hinter den Angriffen auf Supermärkte hierzulande steckt.

Werbung

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) nannte die Cyberattacken am Mittwoch einen hybriden Angriff "next level". Darauf müsse man auch eine "Antwort next level" geben. "Konsequenz, Risiko und Preis" müssten für hybride Akteure erhöht werden. Deutschland schaffe nun gesetzgeberisch die Voraussetzungen dafür, "zurückzuschlagen im Cyberraum"./rdz/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.