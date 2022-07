Kühne+Nagel-Aktie: Logistikkonzern mit deutlicher Gewinnsteigerung

GO

Heute im Fokus

Zinserhöhungen im Blick: Asiens Börsen geben nach -- VW-Chef Diess scheidet aus Vorstand aus -- Schaeffler übernimmt Antriebshersteller

Trotz Wachstumsschwäche: US-Finanzministerin Yellen dämpft Sorgen vor Rezession in USA. Porsche-Chef entschuldigt sich für "falsche Worte" über Lindner-Austausch. Analysten gehen von guten Geschäften bei der Deutschen Bank aus. T-Mobile US vereinbart Vergleich wegen Datenklau. Credit Suisse will noch mehr Kosten einsparen. Orange und Masmovil bündeln Spaniengeschäft.