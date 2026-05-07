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Künftig digitale Flugabfertigung freiwillig möglich

26.06.26 13:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Für schnellere Wege an Flughäfen bis zum Einsteigen in die Maschine soll die Abfertigung künftig auch digital ablaufen können - als freiwilliges Angebot für die Passagiere. Der Bundestag beschloss ein Gesetz der schwarz-roten Koalition, das einen rechtlichen Rahmen dafür schafft. Airports und Fluggesellschaften soll es damit erlaubt werden, bestimmte Daten aus Reisepässen und Personalausweisen auszulesen.

Konkret soll zu Beginn im Flughafen ein Foto erstellt werden - dann kann man per Gesichtserkennung die Stationen wie Einchecken, Gepäckaufgabe, Sicherheitskontrolle und Boarding durchlaufen, ohne Ausweisdokumente zu zeigen. Die Daten müssen spätestens drei Stunden nach Abflug gelöscht werden. Das Verkehrsministerium betonte, dass Fluggäste weiter auch die herkömmliche Abfertigung als gleichwertiges Verfahren nutzen können.

Rednerinnen und Redner der Opposition mahnten, dies dürfe keine Nachteile wie längeres Warten oder Gebühren nach sich zielen. Für eine im Entwurf angenommene Zeitersparnis von einer Minute je Fluggast würden sensible Daten an gewinnorientierte Unternehmen statt staatliche Stellen gegeben./sam/DP/jha