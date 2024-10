Künftig E-Autos bei Media Markt?

Werte in diesem Artikel

INGOLSTADT/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - MediaMarktSaturn-Chef Karsten Wildberger kann sich den Verkauf von Elektroautos in den deutschen Filialen des Elektronikhändlers vorstellen. Wildberger sagte dem Nachrichtenportal t-online mit Blick auf die Erfahrungen europäischer Tochtergesellschaften: "Die Spanier und Italiener verkaufen in ihren Märkten sehr erfolgreich Elektromobilität, unter anderem Elektroautos. In Belgien betreiben wir einen Markt, der sogar nur Elektromobilität anbietet."

Im Autoland Deutschland sei dazu noch kein deutsches Unternehmen auf den Händler zugekommen, so Wildberger weiter. "Dabei kann ich sagen: Wir hätten auch hier noch Platz für E-Autos. Das ist zwar Zukunftsmusik, aber da könnten grundsätzlich interessante Projekte entstehen", sagte der Manager dem Nachrichtenportal. Media Markt und Saturn haben in Europa rund 1000 Filialen, davon 400 in Deutschland. MediaMarktSaturn gehört zum Handelskonzern Ceconomy (Ceconomy St) (Düsseldorf)./tob/DP/mis