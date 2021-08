Künstlersozialabgabe auch im Jahr 2022 bei 4,2 Prozent

BERLIN (Dow Jones)--Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung wird 2022 unverändert 4,2 Prozent betragen. Das gab das Bundesarbeitsministerium in Berlin bekannt. Ermöglicht worden sei dies durch den Einsatz zusätzlicher Bundesmittel, eines Entlastungszuschusses in Höhe von knapp 84,6 Millionen Euro. Damit werde einer Belastung der abgabepflichtigen Unternehmen entgegengewirkt und "den negativen wirtschaftlichen Folgen gerade für die Kultur- und Kreativbranche durch die Corona-Pandemie Rechnung getragen", erklärte das Ministerium. Zugleich sei die solide Finanzierung der wichtigen sozialen Absicherung in der Künstlersozialversicherung weiterhin gewährleistet.

Über die Künstlersozialversicherung werden laut den Angaben derzeit mehr als 190.000 selbstständige Künstlerinnen und Künstler sowie Publizistinnen und Publizisten als Pflichtversicherte in den Schutz der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung einbezogen. Die Künstler tragen die Hälfte ihrer Sozialversicherungsbeiträge, die andere Hälfte wird zu 20 Prozent per Bundeszuschuss und zu 30 Prozent durch die Künstlersozialabgabe der Unternehmen finanziert, die künstlerische Leistungen verwerten.

