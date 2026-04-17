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Künstliche Intelligenz erobert Chinas Sextoy-Branche

17.04.26 08:03 Uhr

SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz macht auch vor Chinas Markt für Sexspielzeuge und Erwachsenenprodukte nicht halt. Zum Eröffnungstag der Messe für Erwachsenenprodukte zeigten zahlreiche chinesische und internationale Firmen, was in diesem Jahr den Trend in der Branche bestimmen könnte.

"Das Schlüsselwort ist KI", sagte Messeorganisator Pan Chunhui. In immer mehr Produkten sei Künstliche Intelligenz integriert, die sie "schlau" mache. Der Trend geht Pan zufolge dahin, Sexpuppen mit KI menschenähnlicher zu machen.

Neben Puppen zeigt die Messe viele Sexspielzeuge, Drogerieartikel wie Gele, aber auch Kostüme und Dessous. Der weltweite Markt für Sextoys ist ein Milliarden-Geschäft. Den Hauptumsatz macht die Branche in Nordamerika und Europa. Asien gilt jedoch als aussichtsreicher Zukunftsmarkt.

China spielt dabei eine wichtige Rolle: Die Volksrepublik ist wie bei vielen Alltagsprodukten auch für Sexspielzeuge weltweit das führende Herstellungsland, dabei war das Thema dort lange ein Tabu. Auch deutsche Unternehmen beziehen vor allem ihre elektronischen Waren aus China. Aber auch im Bereich Textilien gibt China den Ton an./jon/DP/zb