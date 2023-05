Kuleba zu deutscher Waffenhilfe: Die Ukraine benötigt alles schnell

Aktien in diesem Artikel HENSOLDT 32,12 EUR

3,95% Charts

News

Analysen Rheinmetall 266,40 EUR

3,14% Charts

News

Analysen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat mit Blick auf das neue deutsche Paket mit Waffenhilfen für sein Land Tempo angemahnt. Die Ukraine benötige alles immer so schnell wie möglich, sagte Kuleba am Samstag am Rande eines Treffens mit Kollegen aus EU-Staaten in Schweden. Man schätze es, wenn alles dafür getan werde, um Lieferungen zu beschleunigen. Über Zeitpläne könne man diskutieren.

Auf die Frage, wann die geplante ukrainische Gegenoffensive gegen die russischen Angreifer beginnen werde, sagte Kuleba, statt zu fragen, wann sie beginnen werde, solle man lieber fragen, ob man genug dafür getan habe, damit sie beginnen und erfolgreich sein könne. "Wir wollen, dass sich jeder auf diese Frage konzentriert", fügte er hinzu.

Die neuen deutschen Waffenlieferungen sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin einen Wert von 2,7 Milliarden Euro haben. Unter anderem sollen 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Panzer und 4 Flugabwehrsysteme Iris-T-SLM bereitgestellt werden.

Kuleba war am Samstag als Gast zum Abschluss eines zweitägigen Treffens der EU-Außenminister nahe von Stockholm eingeladen. Danach wollte er dort auch an einem Ministerforum mit Vertretern aus Ländern des indopazifischen Raum teilnehmen./aha/DP/mis