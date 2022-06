Kulturstaatsministerin Roth zu Besuch in Republik Moldau

CHISINAU (dpa-AFX) - Nach ihrem Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Mittwoch in der Republik Moldau zu Gast. In der Hauptstadt Chisinau will die Grünen-Politikerin eine Ausstellung zu 30 Jahren deutsch-moldawischer Beziehungen eröffnen. Zuvor war Roth als erstes Kabinettsmitglied seit Beginn des russischen Angriffskrieges für zwei Tage in der strategisch wichtigen ukrainischen Stadt Odessa zu Gast. Dabei standen die Auswirkungen des Krieges auf die Kulturmetropole im Mittelpunkt./gro/DP/jha