Kunden vermissen Online-Angebot ihres Ladens vor Ort - Umfrage

BERLIN (Dow Jones)--Sei es die Boutique im Viertel oder der Lieblingsschuhladen um die Ecke: Zwei Drittel der Internetnutzer (66 Prozent) in Deutschland vermissen in der Corona-Pandemie ein Online-Angebot ihrer Geschäfte vor Ort. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die der Digitalverband Bitkom im Oktober und November unter 1.103 Internetnutzern durchführte. 79 Prozent haben demnach die konkrete Sorge, dass Einzelhändler in ihrer Region das Jahr wirtschaftlich nicht verkraften werden.

"Die Corona-bedingten Einschränkungen müssen ein Weckruf für wirklich jeden Händler sein", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Auf zwei Beinen - vor Ort und im Netz - steht man als Einzelhändler auch in Krisenzeiten stabil." Angesichts der Pandemie fühlen sich Kunden beim Betreten eines Ladens mitunter auch unwohl. 71 Prozent sagen, dass sich andere Menschen in Geschäften oftmals nicht an die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln halten. Fast jeder Zweite (48 Prozent) wünscht sich mehr Möglichkeiten zum kontaktlosen Bezahlen.

Bitkom: Umsatzsteuer auf Retouren-Spenden abschaffen

Insgesamt shoppen 96 Prozent der über 16-Jährigen online - 83 Prozent der Bevölkerung in Deutschland oder 57 Millionen Menschen. Fast 4 von 10 kaufen mindestens einmal pro Woche Waren oder Dienstleistungen im Netz, 4 Prozent tun dies sogar täglich. Mehr als jeder Dritte gibt dabei an, seit Beginn der Corona-Krise online mehr einzukaufen. 84 Prozent davon wollen dies auch nach der Pandemie beibehalten. Die gefragtesten Produkte im Netz sind Kleidung, Schuhe und Accessoires (92 Prozent), gefolgt von elektronischen Haushaltsgeräten (81 Prozent), Büchern oder Hörbüchern (76 Prozent), Smartphones, Kosmetikartikeln, Parfum und Pflegeprodukten (je 73 Prozent) sowie Möbeln (71 Prozent).

Im Schnitt wird jeder achte Online-Kauf zurückgeschickt und damit so viel wie in früheren Jahren auch. 86 Prozent der Befragten finden, Händler sollten retournierte Waren lieber spenden statt sie zu vernichten. Der Bitkom weist jedoch darauf hin, dass die Spende eines nicht wiederverkaufsfähigen Nonfood-Artikels teurer sei als seine Vernichtung, da eine solche Spende der Umsatzsteuer unterliegt. "Die Umsatzsteuer für solche Spenden muss umgehend abgeschafft werden", forderte Hauptgeschäftsführer Rohleder daher.

