NYSE-Wert Verizon-Aktie vorbörslich stärker: Milliardenverlust unterm Strich

Kundenmalaise gestoppt

Der US-Telekomkonzern Verizon hat nach längerer Zeit ohne Kundenwachstum im Schlussquartal wieder zugelegt.

Das Unternehmen verzeichnete in den letzten drei Monaten des Jahres bei privaten Mobilfunkvertragskunden ein Plus von 318 000 Telefonanschlüssen, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem Ende des Kundenschwunds gerechnet, aber nicht mit einem so großen Zustrom. Beim Ausblick erwartet der Konzern 2024 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,50 bis 4,70 US-Dollar, was den Erwartungen im Mittel entsprach.

Im Quartal hat Verizon unter dem Strich allerdings einen deutlichen Verlust eingefahren, nach 6,6 Milliarden Dollar Gewinn ein Jahr zuvor stand für die Aktionäre nun ein Fehlbetrag von 2,7 Milliarden Dollar (2,5 Mrd Euro) zu Buche. Bereits vergangene Woche hatte der Konzern mitgeteilt, unter anderem wegen des harten Wettbewerbs in seiner Geschäftskundeneinheit und im Festnetz 5,8 Milliarden Dollar abzuschreiben. Der Gesamtumsatz ging bei Verizon um 0,3 Prozent auf 35,1 Milliarden Dollar zurück.

Die Verizon-Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um mehr als fünf Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX)