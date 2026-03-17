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BMW-Aktie leicht im Minus: Rolls-Royce streicht Ziel für reines E-Auto-Angebot bis 2030

18.03.26 16:48 Uhr
Rolls-Royce verzichtet auf 100 Prozent E-Autos bis 2030 - BMW-Aktie schwächer | finanzen.net

Auch Rolls-Royce Motor Cars gibt das Ziel auf, bis zum Ende des Jahrzehnts ein rein elektrischer Auto-Hersteller zu werden.

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CEO Chris Brownridge erklärte gegenüber der Times, dass die Entscheidung auf der Lockerung regulatorischer und gesetzlicher Vorgaben sowie auf der Kundennachfrage basiere. Die Marke - die zur BMW Group gehört - werde weiterhin Autos mit V12-Motoren anbieten.

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Der frühere Chef Torsten Müller-Ötvös hatte zugesagt, dass der Luxusautohersteller bis Ende 2030 die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einstellen werde.

Die BMW-Aktie gibt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,13 Prozent auf 79,26 Euro nach.

DJG/DJN/kla/ros

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27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital

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