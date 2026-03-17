Kundennachfrage & Co.

Auch Rolls-Royce Motor Cars gibt das Ziel auf, bis zum Ende des Jahrzehnts ein rein elektrischer Auto-Hersteller zu werden.

CEO Chris Brownridge erklärte gegenüber der Times, dass die Entscheidung auf der Lockerung regulatorischer und gesetzlicher Vorgaben sowie auf der Kundennachfrage basiere. Die Marke - die zur BMW Group gehört - werde weiterhin Autos mit V12-Motoren anbieten.

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Der frühere Chef Torsten Müller-Ötvös hatte zugesagt, dass der Luxusautohersteller bis Ende 2030 die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einstellen werde.

Die BMW-Aktie gibt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,13 Prozent auf 79,26 Euro nach.

DJG/DJN/kla/ros

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