BMW-Aktie leicht im Minus: Rolls-Royce streicht Ziel für reines E-Auto-Angebot bis 2030
Auch Rolls-Royce Motor Cars gibt das Ziel auf, bis zum Ende des Jahrzehnts ein rein elektrischer Auto-Hersteller zu werden.
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CEO Chris Brownridge erklärte gegenüber der Times, dass die Entscheidung auf der Lockerung regulatorischer und gesetzlicher Vorgaben sowie auf der Kundennachfrage basiere. Die Marke - die zur BMW Group gehört - werde weiterhin Autos mit V12-Motoren anbieten.
Der frühere Chef Torsten Müller-Ötvös hatte zugesagt, dass der Luxusautohersteller bis Ende 2030 die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einstellen werde.
Die BMW-Aktie gibt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,13 Prozent auf 79,26 Euro nach.
DJG/DJN/kla/ros
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