Kunshan Dongwei Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Kunshan Dongwei Technology A veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 429,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 313,6 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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