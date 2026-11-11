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Kunststoffteile möglich - dm ruft Proteinriegel zurück

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Weil sich darin Kunststoffteile befinden könnten, ruft der Karlsruher Drogeriekonzern dm das Produkt "Sportness 50% Proteinriegel mit Crispy-White-Chocolate-Geschmack, 45 Gramm" zurück. Betroffen seien ausschließlich die Waren mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11. August 2027 und den Chargennummern L6223-R3 und L6223-R4 sowie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12. August 2027 und den Chargennummern L6224-R1 und L6224-R4.

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Nach Angaben des Unternehmens kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich weiße Kunststoffteile eines in der Produktion verwendeten Behältnisses in der Ware befinden. Die betroffenen Riegel könnten ungeöffnet oder auch angebrochen in dm-Märkten zurückgegeben werden, hieß es. Der Kaufpreis werde erstattet./avg/DP/jha

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