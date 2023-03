Rio Tinto-Aktie höher: Verkauf einer Mehrheit von großem Kupferprojekt in Peru

Wie die Rio Tinto plc mitteilte, übernimmt First Quantum Minerals eine Mehrheitsbeteiligung an dem Projekt. Das kanadische Unternehmen zahle für eine Beteiligung von 55 Prozent 105 Millionen US-Dollar an Rio Tinto . First Quantum habe außerdem zugesagt, bis zu 546 Millionen Dollar vor Ort zu investieren.

La Granja ist eine komplexe Kupferlagerstätte in großer Höhe in der Region Cajamarca im Norden Perus. Rio Tinto hatte das Projekt im Jahr 2006 von der peruanischen Regierung erworben und seitdem nach eigenen Angaben ein umfangreiches Bohrprogramm durchgeführt.

In London steigt die Rio Tinto-Aktie zwischenzeitlich um 0,46 Prozent auf 54,64 Pfund.

