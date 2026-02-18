DAX25.159 -0,4%Est506.134 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -3,5%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.263 -1,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,31 -0,5%Gold5.150 +0,9%
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Kupfernachfrage

Aurubis-Aktie reitet die Kupfer-Welle zu neuen Rekorden

23.02.26 11:54 Uhr
Kupferpreis als Turbo: Aurubis-Aktie baut Rekordlauf zum Wochenstart aus | finanzen.net

Die Aurubis-Aktie hat am Montag ihren Rekordlauf wider aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
173,20 EUR 3,50 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit 174,70 Euro kletterte sie auf den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte des Kupferherstellers und legte via XETRA zuletzt um 2,18 Prozent auf 173,10 Euro zu.

Als Treiber der Rally gelten die zuletzt stark gestiegenen Kupferpreise. Seit Jahresbeginn hat das Papier nun bereits bald 40 Prozent hinzugewonnen und ist damit - nach TKMS - in diesem Zeitraum am stärksten im Index der mittelgroßen Werte, dem MDAX, gestiegen.

Bereits Ende Januar hatte Aurubis wegen höherer Metallpreise und einer guten Kupfernachfrage die Prognose für das operative Vorsteuerergebnis (Ebt) höher gesteckt. Seither rechnet Aurubis-Chef Toralf Haag für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr mit einem operativen Ebt von 375 bis 475 Millionen Euro. Zuvor waren 300 bis 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden.

Seit Beginn des Jahres 2026 bewerten laut der Nachrichtenagentur Bloomberg vier Analysehäuser die Aktie positiv, drei neutral und vier negativ.

/ck/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

mehr Analysen