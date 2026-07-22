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Kupferpreis hilft

Rio Tinto-Aktie gesucht: Gewinn deutlich gesteigert

Rio Tinto-Aktie gesucht: Gewinn deutlich gesteigert

Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat im ersten Halbjahr dank gestiegener Rohstoffpreise wie etwa für Kupfer deutlich mehr Gewinn erzielt.

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Rio Tinto plc
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Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 28 Prozent auf 14,8 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn noch deutlicher um 47 Prozent auf rund 6,7 Milliarden Dollar (knapp 5,9 Mrd Euro). Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger erwartet. Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf rund 31 Milliarden Dollar.

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Von dem Ergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren: Die Zwischendividende wurde um 43 Prozent auf 2,11 Dollar je Aktie angehoben. An der Börse in Sydney legte die Aktie um 4,4 Prozent zu.

Konzernchef Simon Trott will den Bergbauriesen indessen noch profitabler machen. So sollen die Bemühungen zur Kostensenkung und zur Steigerung des freien Barmittelflusses deutlich intensiviert werden. Dazu beitragen sollen auch der Verkauf von Randbereichen.

Der Unternehmenslenker hat bislang Einsparungen von 870 Millionen Dollar erzielt und das Ziel bis Jahresende auf 1,8 Milliarden Dollar angehoben. Langfristig strebt Rio Tinto jährliche Einsparungen von rund 1,2 Milliarden US-Dollar an.

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/err/nas/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Aaron Bunch/Getty Images, PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
28.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
16.07.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets