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Kupferrecycler

Aurubis-Aktie in Rot: Ausbau von Hamburger Multimetall-Hub

Aurubis-Aktie in Rot: Ausbau von Hamburger Multimetall-Hub

Aurubis baut am Standort Hamburg eine neue Anlage zur effizienteren Aufbereitung metallhaltiger Zwischenprodukte durch automatisierte Trennung, Sortierung und Beprobung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
156.30 EUR -1.50 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen

Wie der im MDAX notierte Kupferrecycler und Anbieter von Nichteisenmetallen mitteilte, wurde das Investitionsprojekt vergangene Woche genehmigt und damit der Weg für die Weiterentwicklung des größten Produktionsstandorts des Unternehmens freigemacht. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für Ende 2028 vorgesehen.

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"Angesichts der wachsenden Nachfrage nach strategisch wichtigen Rohstoffen weltweit ist es umso wichtiger, möglichst viele Verarbeitungsschritte selbst zu beherrschen und wertvolle Metalle effizient im eigenen Hüttennetzwerk zu steuern", sagte Tim Kurth, COO Custom Smelting and Products. "Die neue Anlage verbessert nicht nur die Transparenz und Qualität unserer Materialströme, sondern erhöht auch die Arbeitssicherheit, indem sie körperlich belastende manuelle Tätigkeiten ersetzt. Gleichzeitig stärken wir unsere Multimetall-Kompetenz und unsere Fähigkeit, strategisch wichtige Metalle möglichst effizient innerhalb unseres Netzwerks zu verarbeiten."

Die Aurubis-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,15 Prozent tiefer bei 155,40 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

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Datum Rating Analyst
10.08.26 Aurubis Buy Warburg Research
07.08.26 Aurubis Halten DZ BANK
07.08.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.08.26 Aurubis Buy Warburg Research

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