Basler-Aktie vorbörslich unter Druck: Berenberg senkt Bewertung für Basler

Der Spezialist im Bereich maschinellen Sehens (Vision Technology) dürfte das Jahr stark abschließen, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage normalisiere sich allerdings und 2023 zeichne sich ein geringeres Wachstum ab. Er sieht zunächst kaum noch Spielraum für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien.

Die Basler-Aktie büßt vorbörslich auf Tradegate zeitweise 2,9 Prozent ein.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

