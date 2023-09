Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

KURSAAL BERN AG: DER POSITIVE TREND GEHT WEITER



20.09.2023 / 06:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Eine positive Entwicklung mit besseren Umsätzen und einem deutlich tieferen Verlust als im vergangenen Jahr ist kennzeichnend für das erste Halbjahr 2023 der Kursaal Bern Gruppe. Zwar war die Marktstimmung verhalten, dennoch konnte die Kursaal Bern Gruppe einen Umsatz von CHF 36.3 Mio. generieren. Dieser liegt rund CHF 2.1 Mio. respektive 6.1% über dem Vorjahr (CHF 34.2 Mio.). Auch die Eigenkapitalquote konnte auf sehr gute 65.8% (Vorjahr über 61.8%) gesteigert werden. GESCHÄFTSVERLAUF

Die Kursaal Bern Gruppe kann auf ein insgesamt gutes erstes Halbjahr 2023 zurückblicken: Januar und Februar waren noch von einem von Unsicherheiten geprägten Markt bestimmt und demzufolge auch relativ schwach. Doch wurden die Frequenzen und Umsätze in den darauffolgenden Monaten in allen Geschäftsbereichen besser. Das Swissôtel Kursaal Bern hat während der gesamten Zeit über den Erwartungen abgeschlossen. Insgesamt liegt das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit CHF 3.5 Mio. um rund CHF 0.3 Mio. höher als im Vorjahreszeitraum. Das leicht negative Konzernergebnis nach Minderheiten von CHF -0.6 Mio. zeigt jedoch eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr (CHF -1.8 Mio.). Kongresszentrum

Analog zum vergangenen Jahr ist 2023 schwach gestartet. Grund war die Verschiebung von Event-Daten hin zu späteren Terminen im Jahr. Dennoch konnten im ersten Halbjahr zahlreiche grosse und bedeutende Anlässe durchgeführt werden. Bereits jetzt zeichnet sich eine gute bis sehr gute Auslastung des Kongresszentrums für den Rest des Jahres ab. Gastronomie

Die Gastronomie stand bis Mitte Mai ganz im Zeichen des Umbaus im Giardino Restaurant & Bar. Nach der Eröffnung zeigte sich schnell: Angebot und Design werden von den Gästen geschätzt, die Umsatz-Erwartungen konnten erneut übertroffen werden.

Die Rooftop Igloos verzeichneten erneut eine sehr hohe Auslastung von durchschnittlich 97%. Die Reservierungen für den Rooftop Grill lassen ebenfalls ein ähnlich gutes Ergebnis erwarten. Swissôtel Kursaal Bern

Das Hotel ist gut bis sehr gut ausgelastet und generiert bessere Umsätze als erwartet. Gleichzeitig hat die Kurzfristigkeit der Buchungen noch einmal zugenommen. Dem begegnet die Kursaal Bern AG mit grosser Flexibilität. Casinos

Bei den terrestrischen Casinos, dem Grand Casino Bern und dem Casino Neuchâtel erweist sich nach einem erfolgreichen ersten Quartal das zweite Quartal als herausfordernd. Mit Ressourcen- und Kostenoptimierungen, verstärkten Marketinganstrengungen sowie noch attraktiveren Spiel- und Gastronomieangeboten wird dieser Entwicklung entgegengesteuert.

Im Online-Casino 7melons.ch wurden im ersten Halbjahr 2023 wichtige Optimierungen umgesetzt. Deren Wirksamkeit zeigt sich in einer positiven Entwicklung der Kennzahlen, weitere Entwicklungsmassnahmen sind geplant.

Beim Casino du Léman (Projet) sind alle notwendigen Vorbereitungsmassnahmen getroffen, so dass bei einem positiven Entscheid bezüglich der Konzessionsvergabe (4. Quartal 2023) eine rasche Umsetzung möglich ist. Die Arbeiten für die Eingabe eines Baugesuches für das Casino sind in vollem Gang. AUSBLICK

Die Kursaal Bern AG blickt zuversichtlich auf das zweite Halbjahr: Die Zeichen im Kongress- und Eventbereich sowie in der Hotellerie und Gastronomie stehen gut und die Reisebranche befindet sich im Aufschwung. Der sehr gute Buchungsstand nach den Sommerferien im Kongress- und Eventbereich kommt dazu.

Um dem anhaltenden Kostendruck zu begegnen und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmung zu stärken, stehen die Optimierung von Prozessen, ein strenges Kostenmanagement, eine nachhaltige Steigerung der Produktivität wie auch das Engagement in die Nachhaltigkeit weiterhin im Fokus. Die Kursaal Bern AG wird sich ECO-zertifizieren lassen, um ihr Nachhaltigkeits-Engagement noch transparenter aufzeigen zu können. Dabei wird sie mit "Green Key" zusammenarbeiten, einem auf die Zertifizierung von Hotels und Kongresszentren weltweit spezialisierten Unternehmen.

Im Spätherbst wird der Bundesrat über die Vergabe der Casinolizenzen entscheiden. Neben den bestehenden Lizenzen für die Casinos in Bern und Neuchâtel steht eine weitere A-Konzession für das Casino du Léman in Romanel-sur-Lausanne im Fokus. Der Erhalt aller Lizenzen würde die Kursaal Gruppe nochmals deutlich stärken und ihre Marktposition als führendes Schweizer Kongress-, Hotel- & Gastronomie- und Casino-Unternehmen ausbauen. Den vollständigen Halbjahresbericht 2023 der Kursaal Bern AG finden Sie unter

https://2022.gb-kursaal-bern.ch/de/downloadcenter Kontakt Kevin Kunz Thomas Keller CEO / Generaldirektor CFO a.i. kevin.kunz@kursaal-bern.ch thomas.keller@kursaal-bern.ch Kursaal Bern AG Kornhausstrasse 3 CH-3000 Bern 22 T+41 31 339 52 06 www.kursaal-bern.ch/investoren investoren@kursaal-bern.ch ÜBER DEN KURSAAL BERN

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Traditionsunternehmen mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino. Ihr vielseitiges All-in-one-Angebot besteht aus professionellen Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik und 28 Räumen für Präsenzanlässe bis 1'500 Personen sowie Online-Events. Weiter verfügt die Gruppe über das in die internationale Accor-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne-Superior) mit 171 Zimmern und Suiten, eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Bern mit seinem Online-Casino 7melons.ch, das Casino Neuchâtel und das Casino du Léman (Projet). Mit ihrer zentralen Lage in Bern, an der Schnittstelle zwischen Deutschschweiz und Romandie, ist die Kursaal Bern Gruppe gut aufgestellt, ihre Marktposition als führende Schweizer Kongress-, Hotel- & Gastronomie- und Casino-Gruppe kontinuierlich auszubauen. Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, hat bei Swisstainable das Level II (engaged) erreicht und arbeitet mit myclimate «Cause We Care», United against Waste und Planet21 von Accor (Gold-Status).

