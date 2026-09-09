Zuckerbergs neue KI-Wette: KI-Agent Muse schickt Meta-Aktie auf Achterbahnfahrt

Kursausschlag

09.09.26 16:20 Uhr

Kurz nach der Vorstellung des KI-Agenten Muse schwankt die Meta-Aktie zwischen Kursverlusten und einem kräftigen Sprung nach oben.

• Meta generiert den Großteil seines Umsatzes weiterhin durch Werbung, während Investitionen in KI-Projekte wie Muse geplant sind, wobei der Erfolg der Monetarisierung noch beobachtet wird.

• Die Reaktion des Aktienkurses war zunächst volatil, mit einem kurzfristigen Rückgang nach der Präsentation, gefolgt von einem deutlichen Kursanstieg im Anschluss, was auf positive Erwartungen an die KI-Technologie und die Monetarisierung hindeutet.

• Meta stellt den KI-Agenten Muse vor, der eigenständig Aufgaben übernimmt und in den USA zunächst kostenlos angeboten wird, um die Monetarisierung der KI-Investitionen voranzutreiben.

Zuckerberg stellt Muse als eigenständig handelnden KI-Agenten vor

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Meta hat mit der Vorstellung des persönlichen KI-Agenten Muse einen ungewöhnlich volatilen Handelstag ausgelöst. Hintergrund ist die Hoffnung, dass Meta mit dem neuen Agenten seine milliardenschweren KI-Investitionen bald in zahlende Abonnements verwandeln kann.

Muse: Metas neuer KI-Agent

Meta, Betreiber der Plattformen Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp, hat am Dienstag den persönlichen KI-Agenten Muse vorgestellt. Nach Unternehmensangaben beantwortet Muse nicht nur Fragen, sondern übernimmt eigenständig Aufgaben, öffnet einen Browser, füllt Formulare aus und verhandelt in Nutzervertretung, angetrieben vom hauseigenen Modell Muse Spark. Für Sicherheit soll die dedizierte virtuelle Maschine Muse Secure VM sorgen, während das System Sentinel jede Aktion vor der Ausführung prüft und bei sensiblen Handlungen wie E-Mail-Versand oder Käufen vorher nachfragt. Zuckerberg betonte, Nutzer entschieden selbst über den App-Zugriff und könnten die Verbindung jederzeit trennen. Der Dienst startet zunächst nur in den USA über eine eigene App oder direkt in WhatsApp. Eine Basisversion ist kostenlos, für intensivere Nutzung verlangt Meta laut Reuters Abonnements von 20 oder 100 US-Dollar pro Monat.

Reuters berichtete unterdessen, interne Tests hätten vor dem Start ein Stocken des Produkts sowie eine unautorisierte Offenlegung sensibler Daten gezeigt, Meta sei den Termin dennoch wie geplant angegangen.

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Kursachterbahn nach dem Produktstart

Im NASDAQ-Handel zieht die Aktie zeitweise um 5,2 Prozent auf 645,35 US-Dollar an. Die Aktien von Meta haben am Mittwoch bei ihrer Erholung nochmals einen Sprung nach oben gemacht. Bei 646 US-Dollar wurde das höchste Niveau seit etwa sieben Wochen erreicht.

Meta sei gut positioniert, um mit diesem Verbraucherprodukt Erfolge zu feiern, hieß es am Markt in ersten Stimmen. Ein Experte von Mizuho Securities schrieb, der KI-Agent markiere den Beginn eines bedeutenden Produktzyklusses für Meta, der im Aktienkurs noch nicht eingepreist sei. Investoren wollten eine Rendite für Metas KI-Investitionen sehen, und dies sei jetzt "ein wesentlicher Schritt in diese Richtung".

Von der Bank Morgan Stanley hieß es aber, dass für eine höhere Bewertung der Aktien erst eine breite Nutzung und ein monetisierbares Verhalten notwendig werde. Die Experten wollen deshalb sehen, wie groß die Akzeptanz für Muse tatsächlich ausfallen wird und wie der Agent in die Meta-Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp integriert wird.

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Hinzu kam die Erwartung rund um das neue Sprachmodell Muse Spark 1.3, das Metas KI-Verantwortliche als konkurrenzfähig zu Spitzenmodellen von Anthropic und OpenAI beschrieben und bereits am 2. September vorgestellt hatten. Investing.com ordnete den Kursanstieg als weitgehend unternehmensspezifisch ein und sah ihn als Zeichen dafür, dass Anleger den Zeitplan für die Monetarisierung von Metas KI-Investitionen neu bewerten.

Werbegeschäft finanziert die KI-Wette

Meta erzielt den Großteil seines Umsatzes weiterhin über Werbung im Segment Family of Apps mit Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp. Im zweiten Quartal 2026 entfielen von 60,80 Milliarden US-Dollar Konzernumsatz 59,36 Milliarden US-Dollar auf das Werbegeschäft, während die Hardwaresparte Reality Labs bei 431 Millionen US-Dollar Umsatz einen operativen Verlust von 4,62 Milliarden US-Dollar auswies. Das verwässerte Ergebnis je Aktie sank im gleichen Zeitraum um 13 Prozent auf 6,18 US-Dollar, unter anderem wegen 2,40 Milliarden US-Dollar an Rechtskosten. Für das laufende Jahr plant der Konzern Investitionsausgaben zwischen 130 und 145 Milliarden US-Dollar, ein Teil davon fließt in die Infrastruktur hinter Agenten wie Muse.

Ob sich der Kurssprung nach dem Muse-Start als nachhaltig erweist, dürfte sich spätestens beim nächsten Quartalsbericht zeigen. Bis dahin dürfte der Markt genau beobachten, wie schnell Meta aus dem neuen KI-Agenten zahlende Abonnenten macht.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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