Hohe Erwartungen werden zur Falle: AppLovin-Aktie stürzt nach Quartalszahlen zweistellig ab
Nach der Bilanz bricht die AppLovin-Aktie zweistellig ein. Obwohl der Gewinn deutlich zulegt, stellt sich die Frage nach der Bewertung neu.
Werte in diesem Artikel
- AppLovin verliert nach der Bilanzveröffentlichung zweistellig
- Umsatz und Ausblick verfehlen Erwartungen, obwohl der Gewinn stark steigt
- Die scharfe Reaktion rückt die hohe Bewertung der Aktie in den Fokus
AppLovin-Aktie gerät an der NASDAQ unter Druck
AppLovin veröffentlichte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal, und die Reaktion fällt heftig aus: Die AppLovin-Aktie verlor bereits im nachbörslichen US-Handel 15,75 Prozent auf 352 US-Dollar. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Donnerstag geht es zeitweise um 14,58 Prozent nach unten auf 356,87 US-Dollar. Dabei wuchs der Quartalsgewinn deutlich, doch Umsatz und Ausblick blieben knapp hinter den Erwartungen zurück. Für Anleger stellt sich damit eine Frage, die über das einzelne Quartal hinausgeht: Wie viel Fehlerspielraum verträgt eine Aktie, die zuletzt mit hohen Wachstumserwartungen gehandelt wurde?
Gewinn übertrifft Erwartungen, Umsatz verfehlt knapp
Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal auf rund 1,92 Milliarden US-Dollar, ein Plus von knapp 53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, blieb damit aber knapp unter dem Analystenkonsens von rund 1,94 Milliarden US-Dollar zurück. Beim Gewinn pro Aktie lieferte AppLovin dagegen: 3,76 US-Dollar standen 2,39 US-Dollar im Vorjahresquartal gegenüber und lagen knapp über der Schätzung von 3,75 US-Dollar. Der Nettogewinn stieg auf rund 1,27 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 55 Prozent gegenüber den 820 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA wuchs um 58 Prozent auf rund 1,61 Milliarden US-Dollar, verfehlte damit aber die Konsensschätzung von 1,64 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte Marge lag bei 84 Prozent.
Schwacher Ausblick verstärkt die Zweifel
Belastend wirkt vor allem die Prognose für das laufende dritte Quartal. AppLovin stellt einen Umsatz zwischen 2,055 und 2,085 Milliarden US-Dollar in Aussicht, der Mittelwert von 2,07 Milliarden US-Dollar liegt leicht unter dem Konsens von 2,08 Milliarden US-Dollar. Auch beim bereinigten EBITDA bleibt die Guidance mit einem Mittelwert von 1,73 Milliarden US-Dollar knapp unter der Schätzung von 1,75 Milliarden US-Dollar. In der Kombination nährt der schwache Ausblick bei Anlegern die Sorge, dass sich das Wachstumstempo der werbegetriebenen Plattform verlangsamt, nachdem der Kurs zuvor auf makellose Ausführung programmiert war.
Bewertung gerät unter Druck
Vor der Bilanz trauten Analysten der Aktie noch deutlich mehr zu. Der Analyst John Hodulik von der UBS hob das Kursziel erst am 3. August 2026 von 750 auf 798 US-Dollar an und bestätigte die Kaufempfehlung. Im Schnitt lag das Kursziel der von TipRanks erfassten 21 Analysten zuletzt bei rund 664,33 US-Dollar. Die Kursreaktion nach der Bilanz macht die Enttäuschung bei Umsatz und Ausblick damit in ihrer Wucht deutlich spürbar. Sie liest sich weniger als Antwort auf ein schwaches Quartal, sondern als Signal, dass der Markt die zuvor hohe Bewertung der AppLovin-Aktie neu justiert und Wachstum künftig strenger absichern will.
Für die kommenden Handelstage bleibt entscheidend, ob Analysten ihre Kursziele nach den Zahlen nach unten anpassen oder an ihren Wachstumsannahmen festhalten, und ob sich die Marge im dritten Quartal wie angekündigt entwickelt.
Evelyn Schmal, Martina Köhler, finanzen.net
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.
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