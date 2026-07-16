Xiaomi-Aktie springt kräftig an: Zwei Nachrichten sorgen für Kursfeuerwerk
Die Xiaomi-Aktie legt in Hongkong deutlich zu. Neben der Ankündigung neuer SUV-Modelle sorgt vor allem ein spektakulärer Börsengang für Rückenwind.
- Die Xiaomi-Aktie steigt zum Wochenstart in Hongkong deutlich
- Auslöser sind zwei neue SUV-Modelle und der CXMT-Börsengang
- Xiaomi hält eine nicht bezifferte Beteiligung am Chiphersteller CXMT
Die Aktie von Xiaomi ist zum Start in die neue Handelswoche kräftig gestiegen. In Hongkong schloss das Papier bei 28,68 Hongkong-Dollar und damit um 7,34 Prozent höher. Für den Schub sorgten gleich zwei Nachrichten: die Ankündigung neuer SUV-Modelle und der spektakuläre Börsengang des chinesischen Speicherchip-Herstellers CXMT, an dem Xiaomi als früher Investor beteiligt ist.
Zwei neue SUV-Modelle als erster Auslöser
Mitgründer Lei Jun kündigte laut Bloomberg auf der Plattform Weibo an, dass Xiaomi am kommenden Donnerstag zwei neue Modelle der Reihe SkyNomad vorstellen will, genannt N90 und N70. Anders als die bisherigen, fahrdynamisch ausgerichteten Modelle SU7 und YU7 sollen beide Fahrzeuge als geräumige, familienorientierte SUVs positioniert werden. Für das Elektroautogeschäft ist der Zeitpunkt wichtig: Für 2026 peilt Xiaomi insgesamt rund 550.000 ausgelieferte Fahrzeuge an und hat damit noch einiges vor sich, nachdem im ersten Quartal 80.856 Autos ausgeliefert wurden.
CXMT-Börsengang als zweiter Treiber für die Xiaomi-Aktie
Zusätzlichen Rückenwind gab der Börsengang des Speicherchip-Herstellers CXMT, dessen Aktie am Montag an der Börse Shanghai mit einem Plus von 466 Prozent über dem Ausgabepreis schloss. Xiaomi zählt zu den frühen Investoren des Konzerns und hält nach eigenen, nicht separat bezifferten Angaben weiterhin eine Minderheitsbeteiligung. Der Buchwert dieses Anteils dürfte durch den Kurssprung von CXMT deutlich gestiegen sein, ein unmittelbarer Mittelzufluss entsteht Xiaomi dadurch allerdings nicht, da die Beteiligung weder in ihrer Größe beziffert noch verkauft wurde.
Ob der Kursschub über den Handelstag hinaus trägt, dürfte sich vor allem an der Reaktion auf die SUV-Vorstellung am Donnerstag entscheiden. Der CXMT-Effekt gilt dagegen als einmaliger Bonus ohne direkten Einfluss auf das operative Geschäft von Xiaomi.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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