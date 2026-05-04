DAX24.925 +2,2%Est505.992 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,41 +0,1%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.645 +0,8%Euro1,1772 +0,7%Öl102,2 -7,4%Gold4.696 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Intel 855681 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- Chinas Börsen schließen fester -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Ottobock-Aktie gewinnt: Börsenneuling startet mit Zuwächsen ins neue Geschäftsjahr Ottobock-Aktie gewinnt: Börsenneuling startet mit Zuwächsen ins neue Geschäftsjahr
Ausblick: Arm verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Arm verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursdesaster geht weiter

Wolters Kluwer-Aktie unter Druck - KI-Sorgen belasten weiterhin

06.05.26 11:28 Uhr
Wolters Kluwer-Aktie von KI-Sorgen belastet | finanzen.net

Die Aktien von Wolters Kluwer sind im frühen Handel am Mittwoch unter Druck gekommen und haben zeitweise prozentual zweistellig nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolters Kluwer N.V.
64,80 EUR -3,80 EUR -5,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Kursrutsch stoppte knapp über dem Mehrjahrestief von 59 Euro aus dem Februar. Zuletzt fiel die Wolters Kluwer-Aktie via XETRA noch um 6,56 Prozent auf 63,86 Euro. Mit den Abgaben setzte sich das Kursdesaster seit über einem Jahr fort. Im Februar 2025 hatte der Wert noch bei über 180 Euro gelegen und seitdem annähernd 70 Prozent verloren. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust rund 30 Prozent.

Im Rahmen der Erwartungen liegende Zahlen des niederländischen Informationsdienstleisters waren nicht in der Lage, die Sorgen über die Bedrohung des Geschäftsmodells durch Künstliche Intelligenz zu zerstreuen.

So sprach Ciaran Donnelly von der Citibank zwar von soliden Zahlen im ersten Quartal, verwies aber auf die anhaltende Debatte über Künstliche Intelligenz. Das Management sei gefordert zu Produktinnovation, um der Bedrohung entgegenzusteuern.

George Webb von Morgan Stanley verwies auf eine eher schwächere Entwicklung im Bereich Steuern und Bilanzierung. Zudem habe das Management auf den Einfluss konjunktureller und geopolitischer Unsicherheiten hingewiesen.

/mf/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: metamorworks / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

DatumRatingAnalyst
17.03.2026Wolters Kluwer OverweightBarclays Capital
26.02.2026Wolters Kluwer NeutralUBS AG
26.02.2026Wolters Kluwer OverweightBarclays Capital
26.02.2026Wolters Kluwer BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Wolters Kluwer OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.03.2026Wolters Kluwer OverweightBarclays Capital
26.02.2026Wolters Kluwer OverweightBarclays Capital
26.02.2026Wolters Kluwer BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Wolters Kluwer OutperformBernstein Research
25.02.2026Wolters Kluwer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Wolters Kluwer NeutralUBS AG
20.02.2026Wolters Kluwer NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Wolters Kluwer Market-PerformBernstein Research
08.12.2025Wolters Kluwer NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Wolters Kluwer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2011Wolters Kluwer sellCitigroup Corp.
12.05.2005Wolters Kluwer: Underweight JP Morgan
10.05.2005Wolters Kluwer: Underperform Goldman Sachs
04.03.2005Wolters Kluwer: Underperform Goldman Sachs
24.01.2005Wolters Kluwer: UnderweightJP Morgan

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wolters Kluwer N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen