Kurse ziehen an

Die Aktien von Siemens haben sich am Mittwoch weiter deutlich von ihrem Rutsch an die 200-Tage-Linie erholt.

In der Spitze kletterten die Papiere der Münchner um fast 5 Prozent auf 247,40 Euro. Tags zuvor waren sie zwischenzeitlich auf ein Jahrestief abgerutscht und hatten ihre langfristige Durchschnittslinie nur mit Mühe verteidigt.

In den vergangenen Handelstagen waren sie nach Erhöhung der Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr und erneuten KI-Sorgen auf Berg- und Talfahrt zwischen dem Rekord bei fast 276 Euro und dem Jahrestief vom Vortag gegangen.

Siemens liefert sich seit Ende Januar mit SAP ein Rennen um den Platz als wertvollstes deutsches Unternehmen an der Börse. Aktuell liegt Siemens mit rund 197 Milliarden Euro klar unter den etwa 209 Milliarden Börsenwert der Walldorfer Softwareschmiede.

Die Papiere ihrer Beteiligung Siemens Energy setzten am Mittwoch derweil ihre Rekordjagd mit einem Höchststand von fast 168 Euro fort. Damit ist der Energietechnikkonzern im Zuge der Fantasie hinsichtlich des KI-Strombedarfs inzwischen auf einen Marktwert von circa 145 Milliarden Euro geklettert.

FRANKFURT (dpa-AFX)